وزيرة التضامن: زيادة الحد الأدنى المعاشات إلى 1400 جنيه اعتبارا من يوليو...

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه ستجرى زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، لافتة أن وزارة التضامن تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة هذا العام، حيث يتم تحديث جميع قواعد البيانات 30% من مستفيدى تكافل وكرامة كل عام.

وأضافت القباج، أن هذا العام جرى استحداث حصر الأسر المتقدمة لتكافل وكرامة المقبولة فى قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن تدخلات اقتصادية تكون القائمة موجودة، لافتة إلى أن استراتيجية الأولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوى الإعاقة والأطفال والأسر المعيلة والأسر التى لديها زوج يتم التوسع فى التمكين الاقتصادى بها.

وأشارت إلى أنه يتم توحيد قواعد البيانات بين الوزارة والجمعيات الأهلية، ومع صندوق بيت الزكاة والصدقات، مؤكدة عمل شبكة ربط للاستعلام عن المواطن بالرقم القومى.

وأوضحت وزيرة التضامن، العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3 آلاف حضانة هذا العام، ومن 600 مدرسة مجتمع لاستيعاب الأطفال ممن لم يلتحقوا بالتعليم، وأن كل طفل بمؤسسات الرعاية سيصدر كارنيه تأمين صحى له، كما سنوفر "تابلت" لطلاب المرحلة الإعدادية فى مؤسسات الرعاية، كما يجرى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات من خلال وحدات التضامن بالجامعات، كذلك تمكنا من توفير 600 منحة جامعية للطلاب الفائزين.