عاجل- 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوقّع مركز التنبؤ بالفيضان، أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، لسقوط أمطار خفيفة؛ تتراوح بين 1-5 مم، غدا الجمعة، وتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار مُتفاوتة الشدة؛ تتراوح بين 1-10 مم، خلال ساعات يوم السبت 12 مارس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة؛ تتقدم للداخل مع الوقت.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، شمال الصعيد نهارًا، مؤكدة أن الطقس اليوم مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ودافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب الصعيد نهارًا.

وعن حالة الطقس ليلًا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بأنها ستكون شديدة البرودة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.

محافظات الوجه البحرى: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 12.

محافظة جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 8.

محافظات الوجه البحرى: العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 10.

محافظة جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.