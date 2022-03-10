عاجل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة: تؤثر بقوة على شمال الصعيد

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد "المنيا - بنى سويف - الفيوم"، قد تصل إلى حد العاصفة وتنخفض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ هناك.





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