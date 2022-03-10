/684632/لمدة-ثلاث-أيام-فصل-الكهرباء-عن-بعض-قري-بني-سويف

أعلن قطاع الكهرباء فى محافظة بني سويف، اليوم الخميس ، عن فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف ابتداءاً من يوم السبت وحتى الاثنين المقبلين، وذلك بداية من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

دوت الخليج واوضحت شركة الكهرباء في بيان لها أنه تقرر قطع الخدمة عن قرية بني هارون يوم السبت 12 مارس، ويوم الأحد 13 مارس عن قرية منشأة عاصم، ويوم الاثنين 14 مارس عن قري فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة ة باروط. فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة وتوجه القطاع بالاعتذار خلال بيان له عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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