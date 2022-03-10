/684630/النائب-محمد-إسماعيل-يشارك-ضمن-وفد-التنسيقية-في-لقاء-رئيس-المركزي-للمحاسبات

عبر النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بالمشاركة ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مقر الجهاز، لمناقشة أدوار التقييم والرقابة المالية.

دوت الخليج

النائب محمد إسماعيل يشارك ضمن وفد التنسيقية في لقاء رئيس «المركزي للمحاسبات»

واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة.

وقال المستشار هشام بدوي إن العمل يجري على قدم وساق لتطوير العمل داخل الجهاز، بما يتناسب مع الطفرة التي حدثت في التحول الرقمي، وجهود التنمية التي تشهدها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس جهاز المحاسبات، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بالتقارير التى يعدها الجهاز .

وشدد المستشار هشام بدوي، على حرص الجهاز على تقديم معاونته الكاملة للبرلمان المصرى عند مباشرته لأعمال الرقابة فى إطار الدستور والقانون.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق بين نواب التنسيقية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على بحث سبل التعاون فى الملفات المختلفة.