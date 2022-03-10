بعد تفقده جناح القاهرة بـ"إكسبو دبي".. وزير الدعوة السعودي: مصر تشهد نقلة نوعية في ظل قيادة السيسي

/684627/بعد-تفقده-جناح-القاهرة-بـإكسبو-دبي-وزير-الدعوة-السعودي-مصر-تشهد-نقلة-نوعية-في-ظل-قيادة-السيسي

تفقد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، جناح مصر بمعرض "إكسبو دبي".

دوت الخليج

وقال آل الشيخ:"زرت جناح مصر بالمعرض، ووجدت ما يسرني من العمل الجبار، الذي يكشف عن جهود مصر الشقيقة وأبناء مصر من تاريخ عريق".

وأثنى آل الشيخ على الجهود المبذولة في الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي"، وقال إنها تجمع بين الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية التي تجعل الإنسان العربي يشرف بأن يكون عربيا لما فيه من حضارة وتاريخ.

مصر تشهد نقلة نوعية في ظل قيادة السيسي

ووجه وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، التهنئة لمصر شعبا وقيادة على هذا التاريخ العظيم و الإنجازات والتطلعات إلى مستقبل مشرق، مشيرا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية وتطور وتسابق الزمن لتحقيق مزيد من الإنجازات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ترأس، اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، بالقاهرة، فبراير الماضي.

تبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة

واستعرض المجلس، تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب.