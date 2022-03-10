آيات الحداد لـ دوت الخليج: حياة ناس كتير بتتغير من السجون بعد الاهتمام بملف حقوق الإنسان وكتير منهم بيكمل تعليمه

/684626/آيات-الحداد-لـ-تحيا-مصر-حياة-ناس-كتير-بتتغير-من-السجون-بعد-الاهتمام-بملف-حقوق-الإنسان-وكتير-منهم-بيكمل-تعليمه

علقت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي التعديلات الأخيرة بقانون تنظيم السجون والتى من خلالها تم استبدال مصطلحات السجون بمراكز التأهيل مع التمكين الحقيقى لكل النزلاء من استكمال تعليمهم داخل مراكز التأهيل، قائلة: النظرة للمجرمين أو مرتكبى الجرائم لا تكون أن هؤلاء لا يصلحون للوجود فى المجتمع مرة أخرى، ولكن النظرة لهم لابد أن تكون تأهيلية للمجرمين من خلال السجون مع العقاب ولكن الأساس هو التأهيل والعودة مرة أخرى للمجتمع بعنصر فاعل ومؤثر.

دوت الخليج

وأضافت الحداد: وهو ما يتم ترجمته فى التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم السجون الذى تحول لقطاع الحماية المجتمعية وأصبحت السجون مراكز تأهيل وإصلاح" قائلة:" مراكز التأهيل والإصلاح التى أصبحت بديل للسجون مثال حقيقى لاهتمام الدولة لحقوق الإنسان وليس شعارات كما كان يحدث فى الماضى".

آيات الحداد: حياة ناس كتير بتتغير من السجون بعد الاهتمام بملف حقوق الإنسان وكتير منهم بيكمل تعليمه

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن العديد من المواطنين حياتهم تتغير من السجون التى تحولت لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتكون حياة الأفضل والأحسن حيث منهم من يحصل على تعليم كامل ودراسات عليا من ماجستير ودكتوراه، وأيضا يكونوا أصحاب وعى وثقافة مختلفة "، مشيرة إلى أن هذه الرؤى تكون داعمة لحقوق الإنسان حتى ولو كان مقيد حريته ومعاقب على جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وهو أمر يؤكد قيمة هذا الملف للمواطن الطبيعى والعادى حيث إرادة الدولة فى هذا الملف تدعم من هو مقيد حريته ومن ثم ما بال الغير مقيد حريته فتكون الرؤية أكبر وأوسع دعما له وهو ما نسلمه بالشارع المصرى بعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بجميع الفئات والحقوق.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والتي أدارها الزميل محمود فايد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.