/684624/محافظ-بني-سويف-يلتقي-مسؤولي-بنك-مصر-لدفع-جهود-التنمية-بالمحافظة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم الخميس، مسئولي فرع بنك مصر، لبحث سبل التعاون الممكنة وآليات الشراكة المتاحة في مجال دفع جهود التنمية بالمحافظة والمساهمة المجتمعية في مختلف المجالات لدعم جميع القطاعات الحيوية.

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حيث ناقش المحافظ مع مسؤولي البنك آليات تعزيز التعاون بين المحافظة وفرع البنك في عدد من المجالات التنموية،ضمن الإستراتيجية التي تتبناها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية ،بجانب مناقشة مستجدات وخطة المحافظة التي تأتي في إطار خطة الدولة في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في مجال تقديم القروض الميسرة لتنفيذ مشروعات الشباب،خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية المعروف بـ"مشروعك" ،بما يعود بالنفع على المواطنين، ويوفر مزيد من فرص العمل خاصة للشباب

المشروعات التنموية

واستعرض المحافظ عددًا من المشروعات التنموية التي يمكن أن يساهم فيها البنك ، والتي تحتويها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة ،حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية وتنموية،منها : تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك في إطار رؤية تنموية شاملة تنفذها الدولة المصرية

التسهيلات المقدمة للمواطنين

و ناقش المحافظ مسؤولى الفرع التسهيلات المقدمة للمواطنين في تقديم الخدمات المصرفية، والتغذية المستمرة والمنتظمة لماكينات الصراف الآلى" ATM"،خاصة في أوقات الذورة التي تشهد اقبالاً كبيراً من المترددين عليها،خاصة في أيام الذروة من الشهر والمواسم ، وأيام صرف المرتبات والمعاشات.

و أعرب مسؤولو البنك عن تقديرهم للجهود التنموية التي يتم تنفيذها في هذه الفترة ، ضمن توجهات تنموية للدولة نحو الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،مشيدين بالرؤية التي يتبناها المحافظ الشاب ، والتي أثمرت مشروعات ملموسة في مختلف القطاعات ، مؤكدين مواصلة دعمهم حسب خطة البنك ، الذي يمثل مؤسسة حكومية تعمل وفق رؤية وسياسيات الدولة.