/684622/بعد-خروجه-من-السجن-تفاصيل-أول-عمل-فني-لـ-أحمد-عزمي-في-رمضان-2022

خرج الفنان أحمد عزمي خلال الأيام الماضية من السجن، وظهر في لقاء تلفزيوني بعد خروجه مباشرةً والذي نال تعاطف الجمهور المحب له بشكل كبير، ليعود الفنان أحمد عزمي للساحة الفنية مرة أخرى عن طريق عمل فني سيتم عرضه في رمضان.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل العمل الفني الجديد لـ أحمد عزمي بعد خروجه من السجن وذلك خلال السطور القادمة. ونشر الفنان أحمد عزمي صورة تجمعه بـ الفنانة القديرة ليلى علوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق على الصورة قائلا: الحمدلله كثيرا.. بفضل الله وتوفيقه وبفضل دعواتكم أنا في «دنيا تانية» مع الفنانة الجميلة الراقية ليلي علوي والمخرج أحمد عبدالعال وباقة من المع النجوم.. دعواتكم ياحبايب ورمضان كريم.

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