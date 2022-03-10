/684621/صحة-بني-سويف-تقديم-خدمات-الرعاية-طبية-لنحو-86-ألف-مواطن-بالمحافظة

اكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها الدولة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المراحل السنية، مثل مبادرة الكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي للسيدات والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وغيرها من المبادرات الهامة.

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جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة والسكان، لمناقشة تقرير بشأن النتائج والجهود التي أسفرت عن المبادرات الرئاسية المنفذة خلال شهر فبراير الماضي 2022، وتضمنت الإشارة إلى أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية لحالات العزل المنزلى لمرضي فيروس كورونا ،وصحة المراهقين ،والاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة لتلاميذ المرحلة الابتدائية ، والأمراض المزمنة لكبار السن ، وضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائي .

متابعة 509 حالة عزل منزلي لمرضى فيروس كورونا

وأشار التقرير الذي أعدته الدكتورة مديحة سري منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة،أنه تم خلال الشهر الماضي، متابعة 509 حالة عزل منزلي لمرضى فيروس كورونا عن طريق مبادرة العزل المنزلي ، وتقديم خدمات برنامج رعاية المراهقين من كشف وتوعية ومشورة لعدد 4500 من المراهقين ، وتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة لأكثر من 47 ألف و300 سيدة على مستوى المحافظة ،وتقديم خدمات مبادرة الاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة لعدد15317 طفلا بالريف،علاوة على تقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 1185 مواطناً،وتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن لعدد 300 مسناً من كبار السن

تدريب 35 من الأطباء وأطقم التمريض على الفحص الطبى الشامل لعيادات صديقة الشباب

وأوضح التقرير أنه تم تدريب 35 من الأطباء وأطقم التمريض على الفحص الطبى الشامل لعيادات صديقة الشباب،وتقديم خدمات مبادرة الحفاظ على صحة الأم والجنين 3282 سيدة ، وخدمات مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع فى الأطفال حديثى الولادة لعدد 7240 طفلاً، بجانب فحص 7 آلاف طفل من حديثى الولادة للكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائي