أبرز تصريحات النائبة آيات الحداد بندوة دوت الخليج «الناس لازم تصبر على النواب»

/684619/أبرز-تصريحات-النائبة-آيات-الحداد-بندوة-تحيا-مصر-الناس-لازم-تصبر-على-النواب

حلت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الشع الجمهورى، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.

دوت الخليج المرأة لاتزال فى حاجة لـ«حقوق معنوية» فى مصر بعد حصولها على الحقوق المادية حقوق المرأة المعنوية يتم تلبيتها بالثقافة والوعى والنظرة والحركة دون مضايقات الشارع «حياة كريمة» جعلت الشباب يراجع نفسه كتير قبل الهجرة للخارج سواء شرعى أو غير شرعى حياة ناس كتير بتتغير من السجون بعد الاهتمام بملف حقوق الإنسان وكتير منهم بيكمل تعليمه ناس كتير فى السجون حصلت على ماجستير ودكتوراه ..وحياة المساجين بتتغير بجد للأفضل مارست دورى الرقابى بملفت التعليم والهجرة وأزمات المواقف العشوائية بمحافظة الإسكندرية خاطبت الحكومة بشأن ملف المرض النفسى وزيادة معدلات الطلاق وطالبت بسياسة واضحة محدش مختلف على حصول المرأة لحقوقها المادية فى مصر ولكن «الحقوق المعنوية لسه » فيه ناس لسه بتنظر للمرأة المصرية بنظرة غير آدامية وشايفين أن مكانه البيت والطبيخ فقط الابتزاز الإلكترونى لابد له من وقفه..والخوف من الفضيحة لابد أن ينتهى بدعم الأسرة الأحوال الشخصية لن يكون ظالم سواء للرجل أو المرأة ...القصة مش حرب ولكن تراضى بعمل صالون ثقافى شهرى بستهدف من خلاله الوعى وتوصيات قابلة للتنفيذ تفيد المواطنين صورة النائب المرسومة فى الدراما والسينما لازم تتغير ...مفيش حد معاه العصا السحرية عادل إمام صور النائب وكأنه معاه عصا سحرية وطلباته كلها بيتم تلبيتها دون قانون أو دستور لازم المواطن يعرف دور النائب بشكل واضح وصلاحياته وأنه مش معاه عصا سحرية النائب بيحكمه قانون ودستور ولائحة ..وطلباته كلها بيتم دراستها وتنفيذ ما يتوافق مع القانون

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