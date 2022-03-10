النائب مصطفي بكري يؤدي مناسك العمرة

ونشر النائب مصطفى بكري صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا:” اَللّهُمَّ اِنَّ هذِهِ رَوضَةٌ مِنْ رِياضِ جَنَّتِكَ وَشُعبَةٌ مِنْ شُعَبِ رَحمَتِكَ الَّتي ذَكَرها رَسُولُكَ ، وَأَبانَ عَنْ فَضْلِها وَشَرَفِ التَّعَبُدِ لَكَ فيها ، فَقَدْ بَلَّغتَنيها في سَلامَةِ نَفْسي ، فَلَكَ الْحَمْدُ ياسَيِّدي عَلى عَظيمِ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ في ذلِكَ ، وَعَلى مارَزَقْتَنيهِ مِنْ طاعَتِكَ وَطَلَبِ مَرْضاتِكَ وَتَعْظيمِ حُرمَةِ نَبيِّكَ بِزيارَةِ قَبره وَالتَّسلِيمِ عَلَيهِ وَالتَّرَدُّدِ في مَشاهِدهِ وَمَواقِفِهِ”.

مصطفي بكري: «معرض الكتاب بـ قنا» يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها المحافظة

هذا وأشاد النائب والإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بمحافظة قنا، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدا أنه بمثابة عرس ثقافي داخل قنا يخدم المثقفين والمفكرين من مختلف الفئات العمرية.

مصطفي بكري يشيد بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بقنا

وأكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن إقامة المعرض على مدار 4 سنوات بشكل منتظم، يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها محافظة قنا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام والنهوض بمحافظات الصعيد.

وتوجه النائب مصطفي بكري ، بخالص الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداوودي، وهيثم علي الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، على المستاهمة فى استمرار اطلاق النسخة الرابعة من المعرض، بما يخدم أبناء قنا من المثقفين والمفكرين، موضحا انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى قنا، ونجح فى جذب المواطنين عامة والمثقفين خاصة.