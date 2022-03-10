الزمالك يواجه الوداد المغربي بزيه التقليدي غداً

/684614/الزمالك-يواجه-الوداد-المغربي-بزيه-التقليدي-غدا

يرتدي نادي الزمالك زيه التقليدي ” القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء” خلال مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، في حين يرتدي حارس المرمى اللون ” الموف”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرتدي فريق الوداد زيه ” القميص الأحمر والشورت الأحمر” في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.

موقف الزمالك في ترتيب المجموعة بدوري الأبطال

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

مرتضي منصور

ووأصل: مرتضي منصور: أنا جاتلي رسالة أن حقي هيرجع من الصغيرين والكبار، كرامتي وكبريائي من نادي عظيم زي الزمالك بجماهيرة المحترمية وتاريخة والعريق”.

واستكمل:" أحنا خلاص هناخد حقنا علشان الدولة دي دولة قانون مفيش حد خط أحمر فيها".

وأردف:" مرتضي منصور: محدش فوق القانون، وأنا مازلت عن كلامي مع الكبار في البلد إني مش هبقي في يوم من الأيام"شوكة في ضهرهم". النظام ومأسسات الدولة، العيال إللي بتطلع في المدرجات تقل أدابها علي اسيادها.

ووأصل مرتضي منصور: فى الوقت اللي تركي آل الشيخ كان بيتشتم فيه فى مصر الرئيس السيسي استقبل أحسن استقبال فى الرياض”.