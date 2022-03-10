/684612/الرئيس-الأوكرانى-القوات-الروسية-سوف-ترى-كوابيس-بسبب-شجاعتنا-وصمودنا

وجه الرئيس الاوكرانى فولوديميرزيلينسكي، خلال فيديو له نشرته قناة العربية، رسالة امتنان وشكر لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن قرارهم بحظر استيراد النفط والمنتجات البترولية والغاز والفحم من روسيا.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الاوكرانى اليوم الخميس

وأكد الرئيس الاوكرانى على ان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا هو اقوى رسالة الى العالم كله، مشددا ان كل قرش يتم دفعه الى روسيا يتحول الى رصاص وقذائف تطير لدول أخرى ذات سيادة.

وقام زيلينسكي بادانة القوات الروسية لقصفها مستشفى ماريوبول ، موضحا انه هذا القصف أسفر عن قتلى بينهم طفلة ، بالاضافة الى 17 من المواطنين المدنين تم اصابتهم. كما تابع ان وسائل الاعلام الروسية لم تتحدث وتتجاهل هذا الحادث تماما

وأعلن أنه قام بالتواصل مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل دعم اوكرانيا، موجها رسالة تحذير الى روسيا وهى يأما ان تحترم القانون الدولى وان لا تشن الحرب، او لن يكون لديها المال لبدء الحرب.

وأكد على ان الشعب والقوات الاوكرانية سوف تصمد وتقاتل من اجل بقاء اوكرانيا ومن اجل حوريتنا، مؤكدا ان القوات الروسية سوف ترى كوابيس بسبب شجعاتنا وصمودنا.

الاجتماع الثلاثى بين روسيا واوكرانيا وتركيا

جدير بالذكر ان وزير خارجية روسيا واوكرانيا كانوا قد وصلوا صباح اليوم الى مقر انعقاد اجتماع القمة فى انطاليا بين وزراء خارجية روسيا واوكرانيا وتركيا، ويعد هذا اللقاء هو لقاء مرتقب لانه الاجتماع الاول منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى

ومن جانبه كان قد أعلن وزير خارجية تركية ،صباح اليوم الخميس، أنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الاوكرانى دميتري كوليبا، بعد وصوله إلى تركيا