للتخفيف عن المواطنين.. تنظيم ١٥ معرضاً «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بقنا

/684610/للتخفيف-عن-المواطنين-تنظيم-١٥-معرضا-أهلا-رمضان-لتوفير-السلع-الغذائية-بقنا

عقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماعا موسعا اليوم الخميس بديوان عام المحافظة لمناقشة استعدادات محافظة قنا لافتتاح معارض أهلًا رمضان بمراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

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وأوضح أبو كريشة أن المعرض يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مدعمة، طوال مدة الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه في إطار حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، كلف مديرية التموين بالمراقبة المستمرة لأسعار السلع الغذائية واللحوم، والتنبيه على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضبط السوق، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما أشار السكرتير المساعد إلى أنه سيتم إقامة 15 معرض أهلا رمضان على مستوى المحافظة على أن تفتح المعارض أبوابها للمواطنين فور الانتهاء من التجهيزات في موعد غايته 15 مارس الجارى، مضيفا انه سيتم الافتتاح الرسمي لتلك المعارض في حضور السيد المحافظ.

وطالب "أبوكريشة" الغرفة التجارية بضرورة التنسيق مع جميع التجار ليكون هامش الربح خفيف، حيث إن المعارض تقام لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

مديرية التموين ستقوم بالإشراف المستمر علي المعارض

من جانبه أكد وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين ستقوم بالإشراف المستمر علي المعارض، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتابع دائمًا مدى توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن المعارض ستضم كل ما يحتاجه البيت المصري من منتجات وسلع مختلفة