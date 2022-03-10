رئيس طاجيكستان ومصطفى مدبولى يحضران منتدى الاستثمار المصرى الطاجيكى

شارك الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى بمنتدى الاستثمار المصرى الطاجيكى. ووصل رئيس طاجيكستان اليوم الخميس لمصر فى زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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