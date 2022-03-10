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وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.
وأكد المحافظ، أن تداعيات الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية"، نتج عنها اضطراب شديد فى الأسواق، وسلاسل التوريد، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار فى الأسواق أولاً بأول.
وأضاف المحافظ أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون والتنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة، لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصرى، مشيدًا بالدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين.
وأعلن المحافظ، أنه تم زيادة سلسلة معارض (أهلا رمضان) من 3 معارض إلى ستة معارض بمراكز (مدينه المنيا _ مركز ملوى _ مركز بنى مزار- مغاغة -سمالوط- ابو قرقاص) لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما يجرى كل عام بالإضافة لإقامة معارض اهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة، كما تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، لإقامة معارض بباقى المراكز، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتى تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.
شدد المحافظ على المتابعة المستمرة للأسواق، والتنسيق التام بين المحافظة والقطاع الخاص، بما يسهم فى توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، فى هذه الفترة الدقيقة التى تشهد ارتفاعاً للأسعار فى مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.
وكلف القاضى مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما دعا ممثلى السلاسل التجارية للإعلان عن أسعار استرشادية للسلع والمواد الغذائية ونشرها للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 معارض أهلا رمضان فى المنيا.. والإعلان عن أسعار استرشادية للسلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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