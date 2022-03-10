الرعاية الصحية: مستشفى ووحدة طب أسرة ببورسعيد يحصلان على الاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى الحياة بورفؤاد ووحدة طب أسرة الصيدلانية سمر عبدالرحمن التابعتين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.





وأكد بيان الهيئة، أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد بمحافظة بورسعيد تشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادى، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثان، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب، الصيدلانية/ سمر عبدالرحمن)، وذلك إضافة إلى 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصى، الرمد التخصصى، الزهور، الحياة بورفؤاد"، وذلك بإجمالى 23 منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليا من منظمة "الاسكوا".

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل داخل مستشفى الحياة بورفؤاد ووحدة طب أسرة الصيدلانية «سمر عبد الرحمن»، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا)، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأعرب السبكى عن سعادته لحصول كافة المنشآت على درجة الاعتماد المعترف به دوليا من جمعية الإسكوا، وهو ما يعنى مطابقتهم لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.