الرعاية الصحية: إجراء حركة تغييرات داخل فرع الأقصر بناء على مؤشرات الآداء

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كافة مدراء الإدارات بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدورى على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة باستمرار، والتواجد على مدار الساعة بين المواطنين، للوقوف على مؤشرات الأداء داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة من على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن أصدق لسان يعبر عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع كافة مدراء الإدارات بفرع الهيئة فى الأقصر، فى غضون جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بكافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتى قام خلالها بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلاعه آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الاجتماعات والجولات الميدانية للمنشآت الصحية تهدف إلى إعادة تقييم الوضع الحالى بمحافظة الأقصر، والوقوف على إنجاز مدراء إدارات الفرع وتقييم كافة القيادات بفرع هيئة الرعاية بالأقصر، مشيرًا أن هذا التقييم يُبنى على استطلاع مدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية على أرض الواقع ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز لدى كل إدارة.

فيما أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إجراء حركة تغييرات داخل الفرع ولمدراء المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بناء على مؤشرات الآداء، مؤكدًا أنه سيتم تصعيد الكفاءات والدفع بدماء جديدة لإدارة المنشآت، وذلك باعتبار تصعيد الكفاءات هو نهج تنتهجه الهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع على النزول على أرض الواقع لتقديم كافة أوجه الدعم للوحدات والمراكز التى تم ضمها حديثًا لهيئة الرعاية الصحية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وتدريبهم ومساندتهم للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الموجودة بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ترقية مدير مركز طب أسرة منشأة العمارى، ليصبح مديرًا لإدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار سيقوم بمهام الإشراف على 59 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك نظرًا لما رآه خلال استطلاع آراء المواطنين على أرض الواقع، ورضاء أهالى منشأة العمارى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمركز، سواء من خدمات طب الأسرة أو الأسنان أو متابعة الحوامل والمشورة بالإضافة إلى الخدمات الوقائية، فيما يعد مركز صحة أسرة منشأة العمارى من أكثر منشآت الرعاية الأولية إنجازًا خلال الفترة الماضية.