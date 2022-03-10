السبكى: صرف مكافآت تشجيعية لمديرى مستشفيى الأطفال وإيزيس التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بمرور مفاجئ لمستشفيى (الأطفال التخصصى، إيزيس التخصصى) التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فجر اليوم.





يأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى كافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكى، الأقسام المختلفة بمستشفى الأطفال التخصصى (العديسات سابقًا)، والمخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى زيارته لإحدى الممرضات التى أصيبت بالفيروس أثناء تأدية عملها "جهاد سيد النوبى" وحجزها بالمستشفى للعلاج، حيث قرر السبكى صرف مكافأة شهر للممرضة المذكورة تقديرًا لجهودها فى خدمة وعلاج مرضى كورونا.

ووجه السبكى، الشكر لكل الأطباء وجيش مصر الأبيض حائط الصد الأول لفيروس كورونا، مؤكدًا دعم هيئة الرعاية الصحية لكل العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وخاصة بالمستشفيات المخصصة للعزل، مؤكدًا أنهم أبطال بما تحمله الكلمة من معنى.

كما تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية، مستشفى إيزيس التخصصى، أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد بصعيد مصر، حيث تفقد جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والأقسام الداخلية بالمستشفى، كما راجع توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى لهما، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وفى ختام الزيارة، قرر الدكتور أحمد السبكى، صرف مكافآت تشجيعية لمديرى مستشفيى الأطفال التخصصى "العديسات سابقًا" وإيزيس التخصصى، وذلك بعد استطلاعه آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيين، وإشادة المواطنين بهما، كما قرر صرف مكافآت استثنائية للعاملين المتميزين بالمستشفيين تقديرًا لجهودهم المتميزة فى خدمة وعلاج المرضى.

كما قرر الدكتور أحمد السبكى، إعفاء مدير مكافحة العدوى ومدير رضاء العاملين بفرع الهيئة فى الأقصر، وكذلك إعفاء مدير رضاء المنتفعين بوحدة الأقصر لتقصيرهم فى أداء عملهم، وذلك أثناء جولاته الميدانية ومروره المفاجئ على منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.