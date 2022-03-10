/684608/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--ريهام-حجاج-تفضح-اللجان-الإلكترونية-التي-تهاجمها

أصبحت الفنانة ريهام حجاج حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنا مع مهاجمة مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم يوتيرن، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 .

دوت الخليج يكشف أول رد من ريهام حجاج على مهاجمة مسلسلها

مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج

حرصت الفنانة ريهام حجاج على توجيه رسالة شديدة اللهجة للجان الإلكترونية التي أعدت بشكل مخصوص لمهاجمة مسلسلها الحديد الذي يحمل اسم "يوتيرن" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022.

وقالت ريهام حجاج عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "هشيرهم عشان تتفضحوا".

مسلسلات شهر رمضان 2022

وجاء ذلك عقب أن روجت شركة العدل جروب المنتجة للعمل، للمسلسل الجديد بطرح البوسترات الرسمية له حيث يمثل رابع بطولة درامية مطلقة للفنانة ريهام حجاج.

وفوجئ الجميع بوجود سيل من التعليقات السلبية والمهاجمة التي تحمل سبابا لمسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج، وبعد الرجوع إلى أصحاب الحسابات التي فعلت ذلك، تبين أنها حسابات وهمية خاصة باللجان الإلكترونية التي أعدت خصيصاً لمهاجمة بطلة العمل.

ريهام حجاج رمضان 2022

ومن جانبها نشرت الفنانة ريهام حجاج بطلة المسلسل، هذه التعليقات بصور موثقة من خلال خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت على صور التعليقات السلبية، قائلة: "بالنسبة للجان الإلكترونية والاكونتس الـFake اللي شغالة شتيمه.. أرحموا نفسكم نفس الكلام وكلها اكونتات مضروبة.. طب حتى شوية إبتكار ياجماعة.. استمروا ..السنة دي مش هامسح".

وأضافت ريهام حجاج قائلة: "حاشيرهم كلهم عشان تتفضحوا"، وبهذه الطريقة تتحدى الفنانة هذه اللجان التي دأبت على مهاجمتها قبل أن يشاهدوا العمل نفسه، وذلك يحدث معها خلال السنوات الأخيرة بموسم رمضان.

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ويشارك الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسلها "يوتيرن" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، مجموعة كبيرة من نجوم الفن مثل النجم القدير توفيق عبدالحميد والذي يمثل العمل بوابة لعودته للدراما بعد غياب 12 عاما.

ويضم المسلسل في بطولته أيضًا كلا من عبير صبرى، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونانسي صلاح، وأيمن قيسون، ونورهان، وآخرين والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والمسلسل من إنتاج جمال العدل وسيعرض عبر شاشة قنوات on وcbc والحياة والمحور، والقناة الأولى المصرية بجانب عرضه عبر منصة watch it الرقمية.