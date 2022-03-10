/684607/شركة-بنوك-مصر-تطلق-تطبيق-جديد-يتيح-التحويل-والاستقبال-من-البنوك-لمحافظ-الموبايل

في خطوة جديدة أعلنت شركة بنوك مصر، عن إطلاق تطبيق جديد يساعد العملاء علي معرفة رصيدهم وآخر معاملات حسابتهم البنكية يسمي" InstaPay "، الأمر الذي ساهم في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه العملاء سابقا.

دوت الخليج

التطبيق الجديد يتيح التحويل والاستقبال من وإلي البنوك الآخري ومحافظ الموبايل وكذلك كروت ميزة في نفس الوقت وعلي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

مميزات تطبيق InstaPay

مميزات تطبيق " InstaPay"، أنه يظهر للعميل اسم المستقبل قبل الارسال له،لتفادي أخطاء إرسال المال لشخص آخر، علي أن يتم ذلك بدون رسوم، بالإضافة إلي إمكانية إرسال المال علي حساب المستقبل البنكي برقم هاتفه المحمول فقط، حتي دون اشتراكه في الخدمة.

ومن البنوك المتاحة حاليا :

_البنك الأهلي.

-بنك مصر.

-بنك الإسكندرية.

-البنك العربي.

-البنك التجاري CIB.

- صراف بنك قطر الوطني QNB.

- البنك المصري الخليجي EGBank.

تطبيق "InstaPay"، حدد الحد الأقص للمعاملة الواحد علي أن تكون 50 ألف جنيه، أما 60 ألف جنيه علي مدار اليوم، علي أن تكون في الشهر 200ألف جنيه.

طرق تنزيل تطبيق InstaPay

ويمكنك تنزيل التطبيق من خلال الروابط التالية:

-تطبيق أبل:

https://apps.apple.com/eg/app/instapay-egypt/id1592108795

-تطبيق أندرويد:https://play.google.com/store/apps/details...

-الأسئلة الشائعة:https://www.instapay.eg/?page_id=604&lang=ar

-فيديوهات طريقة الاستخدام:https://www.instapay.eg/?page_id=517&lang=ar/#o

البنك التجاري الدولي يقوم بإعداد تقرير البصمة البيئية (Ecological Footprint Report) بإفريقيا

وكان قد تبنى CIB نهج إعداد التقارير البيئية المتكاملة في إطار سعيه المستمر لتحقيق الاستدامة، حيث أظهر البنك التزامًا جادًا نحو تعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية للحفاظ على البيئة وحماية مواردها، بالإضافة إلى ذلك، يعد تقرير البصمة البيئية آخر إنجازاتCIB البارزة في مجال الاستدامة.

وأعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن مشاركته الفعالة في الجهود المبذولة لتعزيز التحول الأخضر للاقتصاد وذلك عبر إصدار أول تقرير لقياس البصمة البيئية في مصر وأفريقيا على مستوى البنوك التجارية.

يعد هذا التقرير بمثابة خطوة هامة في استراتيجية الاستدامة الخاصة بالبنك للتحول نحو اقتصاد أخضر في مصر، وتعزيز دور البنوك والمؤسسات فيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم في التأثير على البيئة وتوفير أفضل الحلول للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.