/684606/بلاغ--للنائب-العام-ضد-سعد-الصغير-ونجله-تعرف-على-السبب-تفاصيل

تم تقديم بلاغ ضد سعد الصغير ونجله محمود، حيث قدم المستشار ياسر قنطوش ببلاغ للنائب العام، ويرجع السبب وراء ذلك بسبب الإساءة إلى موكله أحمد عبد العزيز مقدم أحد البرامج على قناة الحدث اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البلاغ المقدم ضد سعد الصغير ونجله وذلك خلال السطور القادمة.

بلاغ ياسر قنطوش ضد سعد الصغير ونجله

وقد قال المستشار ياسر قنطوش في بلاغه للنائب العام: قام المشكو في حقه الثاني بتحريض المشكو في حقه الأول، على قيامه بسب وقذف الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحساب الشخصي للمشكو في حقه الأول وقام بتوجيه عبارات وألفاظ تمثل إهانة تمثل سب وقذف للطالب.

وأردف المستشار ياسر قنطوش: وذكر ضمن عباراته قائلًا، عايز أقول إن قناة الحدث مفكرة أن عندها واحد في قمة الاحترام وهو أصلا لا يعرف أي حاجة عن الاحترام كما وصفه أنه فاشل كما وصف الطالب بوصف الإعلامي بالبلبوص، وهو ما يؤكد التحريض من قبل المشكو في حقه الثاني.

واختتم ياسر قنطوش بلاغه قائلًا: لهذا يتقدم الطالب بالبلاغ العاجل سيادتكم ويلتمس التحقيقفي تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونيا حيال المشكو في حقهما.

برنامج سعد الصغير الجديد

برنامج «سعد مولعها نار» لـ سعد الصغير، مواعيد البرنامج في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الشمس، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.

انفصال سعد الصغير وبرلنتي عامر

ومن الجدير بالذكر أنه أثار سعد الصغير وزوجته الثانية برلنتي عامر الجدل خلال الأيام الماضية، بعد أن نشرت الاخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنة عن انفصالها من سعد الصغير، فكتبت: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وفضل سعد عدم الرد على تصريح برلنتي عامر بشأن انفاصلهما، وشارك مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يحتفل بهم بتكريمه من مهرجان موسم الرياض، بعد عرض مسرحيته الجديدة «كازانوفا».