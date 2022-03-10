/684603/مرثا-محروس-في-اليوم-العالمي-للقاضيات-المرأة-المصرية-نالت-كافة-حقوقها-في-عهد-الرئيس-السيسي

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اننا اليوم ولأول مرة نحتفل اليوم في جمهورية مصر العربية باليوم العالمي للقاضيات بعد مرور أيام من تمكين ما يقرب من 100 امرأة في مجلس الدولة كقاضية في سابقه من نوعها لذلك أوجه كل الشكر لسيادة رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للمرأه المصرية التي نالت في عهده حقوقها ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار .

مرثا محروس في اليوم العالمي للقاضيات: المرأة المصرية نالت كافة حقوقها في عهد الرئيس السيسي ووصفت محروس عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه العصر الذهبي للمرأه و بأنه الخطوه الأولي للمرأه للانطلاق نحو التغير و فتح افاق اوسع لاحلامهن وان من الدوله هدفها حمايه حقوق المراه فاصدرت قانون الميراث و قرار التهرب من النفقه وغيرها من القاونين. دوت الخليج واختتمت "محروس" مهنئة قاضيات مصر بيومهم كل عام وأنتن محافظين على نظام الدولة وسيادة الدستور والقانون

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