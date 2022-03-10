/684602/أجمل-الحاجات-اللي-حصلت-أول-تعليق-من-مايان-السيد-بعد-عرضها-أمام-الرئيس

حققت احتفالية يوم الشهيد 2022 التي أقيمت أمس الأربعاء، نجاحا وصدى كبيرًا خلال الساعات الماضية خاصةً العرض المسرحي الذي قدمه خالد الصاوي وماجد زكي ومايان السيد وأحمد خالد صالح ورامز أمير.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لـ مايان السيد بعد الاحتفالية

مشاركة مايان السيد في يوم الشهيد 2022

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد بالعرض المسرحي الذي تم تقديمه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 التي أقيمت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأعربت مايان السيد عن سعادته بالمشاركة والظهور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونشرت مجموعة صور من كواليس العرض المسرحي ومشاهد منها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

مايان السيد أمام الرئيس السيسي

وعلقت مايان على الصور التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها قائلة: "شرف لي إني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدمنا أوبريت رسالة نور بطولة ماجده ذكي وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح".

وأضافت قائلة: "من أجمل الحاجات اااي حصلت ان سيادة الرئيس وجهلنا الشكر واتكلم معانا عن الشهداء وأسرهم"، وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بها وبالعرض المسرحي.

احتفالية يوم الشهيد 2022

يشار أن أوبريت "حالة نور" التي عرض أمام الرئيس بغناء علي الحجار وهبة مجدي، جاء مؤثر وصادق وشهد إشادات وتأثر كبير من الجمهور والمشاهدين والحضور حتى أن الرئيس السيسي تأثر بشكل كبير به وبأداء ماجدة زكي وأحمد خالد صالح.

وأظهر العرض المسرحي رد فعل أسرة مصرية بسيطة تتلقى نبأ استشهاد نجلها نور الذي جسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح، الذي ضحى بحياته و استُشهد في عمل إرهابي وهو يدافع عن وطنه.

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وصور العرض المسرحي أثر هذا النبأ على والدة الشهيد وهي الفنان ماجدة زكي وأفراد أسرته جميعاً وهم خالد الصاوي الذي قدم دور والده، وأخواته وهم مايان السيد ورامز أمير.

جدير بالذكر أن يوم الشهيد يصادف 9 مارس من كل عام وهو يشير إلى ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي استشهد عام 1969، حينما توجه للجبهة الأمامية خلال حرب الاستنزاف.