/684601/الإعدام-لشاب-وعشيقته-لقتلهما-زوجها-والتخلص-من-جثته-فى-قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى فى قنا، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، بمعاقبة شاب متهم وعشيقته، بالإعدام بتهمة قتل الزوج.

دوت الخليج

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما عثر على جثة لشخص يدعى "أحمد.ع" 50 عاما، متعفنة في جبال الكرنك، والمتهم "إبراهيم.ح.م" مقيم بسوهاج، والدافع من الجريمة التخلص من المجني عليه، ليخلو الجو للمتهم مع زوجة المجني عليه، وتدعى "وداد.ع"، بعد علاقة غير شرعية بينهما.

جرت إحالة القضية التي حملت رقم 2111 لسنة 2021 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 376 لسنة 2021 كلي قنا، والتي أحالت الدعوى إلي المفتي وتأييد حكم الإعدام.

الإعدام شنقا لزوج بتهمة قتل زوجته بمركز أبوتش

وفي سياق آخر، كان قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافى وأحمد أبو سحلى وأسامة الأمير، بالإعدام شنقا لزوج بتهمة قتل زوجته بمركز أبوتشت شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة أمورة.ع، حامل فى الشهر الرابع من مركز أبوتشت، وتبين أن المتهم فى الواقعة بهاء.ع.، 34 عاما، زوج المجنى عليه، قتل زوجته بكتم أنفاسها وسلم نفسه لمركز الشرطة.

تمت إحالة القضية التى تحمل رقم 4848 لسنة 2021، إلى جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1099 لسنة 2021 كلى قنا إلى محكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق العامل إلى المفتى.