/684600/الكشف-على-4456-مواطن-خلال-قافلة-جامعة-المنصورة-بالوادي-الجديد

حيث قام د. عادل التابعي – نائب رئيس القافلة بجولة تفقدية بمستشفى الداخلة رافقه خلالها دنبيل حنفي – رئيس مجلس مدينة الداخلة، ود محمد رشاد - مدير مستشفى الداخلة المركزي وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تذليل أي صعوبات تحول دون قيام القافلة بواجبها على الوجه الأمثل.

وقامت القافلة بتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والترفيهية خلال فترة تواجدها بالمحافظة حيث أعلن د أحمد راشد – المسئول الإعلامي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن أن جهود القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف على 2728 حالة من أهالي واحة الفرافرة، و 1728 حالة من أهالي واحة الداخلة بإجمالي 4456 حالة بكل من الواحتين والمناطق المحيطة بهما مع صرف العلاج لهم من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 14 عملية جراحية بمستشفى واحة الفرافرة و 11 عملية بمستشفى واحة الداخلة بإجمالي 25 عملية جراحية، وكذلك تحويل 39 حالة من أهالي واحة الفرافرة، وتحويل 32 حالة من أهالي واحة الداخلة بإجمالي 71 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة

وأشار "راشد" إلى جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة والتي أسفرت عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (790) طفل خلال فترة تواجد القافلة بالمحافظة حيث تم تنظيم ورش عمل فنية حول كيفية انتاج ماسكات للحيوانات، وإنتاج ماسكات لبوجي وطمطم، وعمل أكياس هدايا لعيد الأم، وإنتاج زينة رمضان (مخدات، مفارش، أحبال زينة، وفوانيس رمضان)، إنتاج أطواق للبنات وألعاب ورقية، وكذلك تقديم عرض لمسرح عرائس للأطفال وعرض عدة مسرحيات (مسرحية الأم، مسرحية النظافة الشخصية، ومسرحية هدية لأمي)، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال. ومن جانبه أثنى المحمود المليجي على أعضاء القافلة لمُشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها.

استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية

كما وجه الشُكر للواء محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجميع القيادات لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة، كما أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.