/684597/تشكيل-برشلونة-المتوقع-لمواجهة-جالطة-سراي-اليوم

يلتقي برشلونة مع جالطة سراي التركي في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بكل قوته لمواجهة الفريق التركي، للتقرب من حسم بطاقة التأهل للدور الربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وحسم نتيجة الذهاب وسط جمهوره وعلى أرضة قبل السفر للأراضي التركية.

أوباميانج يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام جالطة سراي

يقود الإسباني تشافي هيرنانديز الجهاز الفني لفريق برشلونة، منذ بضعة أشهر، والتي يعد من أساطير النادي، ورموز لاعبي وسط الملعب على مستوى العالم، والتي عاد إلى معقل دياره كمدير فني، للعودة بهم مره آخرى إلى تحقيق الإنجازات.

يعتم تشافي في القوت الحالي مع برشلونة على الوافدين الجدد في الخط الهجومي، والتي يأتي على سبيل المثال بيير أوباميانج الوافد من آرسنال الإنجليزي، وآداما تراوري القادم من ولفرهامبتون على سبيل الإعارة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة جالطة سراي اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا – بيكيه – أروخو - ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، أوباميانج، فيران توريس.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالتا سراي التركي، منضم من صفوف الزمالك، والذي يقدم أداء قوى مع الفريق التركي، ليفرض نفسه على رأس الحربة بمنتخب مصر الأول.

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وتبث مباراة برشلونة وجالاتا سراي، غداً الخميس في الساعة العاشرة مساء، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي التونسي رؤوف خليف.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني