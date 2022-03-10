/684592/انطلاق-مبادرة--بايدينا-نجملها--فى-مدارس-الغربية

انطلقت من جديد فعاليات مبادرة «بإيدينا نجملها» اليوم الخميس ، التي أطلقها محافظ الغربية في العام الماضي، بهدف تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وعمل لوحات جدارية على أسوار المدارس، ومداخل المدن، وتنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط، والرسم على الجداريات والمباني المحيطة.

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حيث قام التوجيه العام للتربية الفنية بالمديرية بالتعاون مع موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارات كفر الزيات وغرب طنطا وزفتى، بعمل لوحات جدارية على سور مدرسة طنطا الثانوية الكهربية التابعة لإدارة شرق طنطا، وذلك بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية.

وقدم مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية خلال تنفيذ العمل، الشكر لجميع معلمي ومشرفي التربية الفنية المشاركين، على المجهود والأداء المتميز في العمل.

كما افتتح الدكتور السيد سليم عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ السابق والدكتوره مها عامر والمهندس طارق الشنوانى المعرض الفنى فى مجال طباعة المنسوجات بقاعة الفنون بمؤسسة الأهرام وتكون من ثلاث معارض فنية فى مجال طباعة المنسوجات، والذى يقام على مدار 3 ايام لطلاب قسم التربية الفنية بكلية النوعية جامعة طنطا وهذه المعارض الثلاث ضمن سلسلة متصله تحت نفس العنوان.

حيث تهدف المعارض الثلاث إلى مساهمة فن طباعة المنسوجات فى التنمية المستدامة للمجتمع، من خلال الحفاظ على الهوية التراثية، والثقافية، والتاريخية، والحث على مكارم الأخلاق والاهتمام بالقدوه، وربط الفن بالعلم.