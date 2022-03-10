/684613/الشتاء-رجع-تاني-الأرصد-تحذر-من-انخفاض-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-وسقوط-امطار-اليوم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الجو وعودة للأجواء الشتوية وذلك بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا تنخفض على إثرها درجات الحرارة، فيما تزداد سرعة الرياح وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط، منوهة الى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار قد تصل إلى القاهرة.
دوت الخليج
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ان درجة الحرارة على القاهرة هي 18 درجة الان معلنة أن حالة الطقس غدا الجمعة، سوف يسود طقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى
وافادت هيئة الارصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وسقوط أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
منار غانم: الاقبال على أجواء شتوية خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي
وفي ذات السياق نوهت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، اننا في صدد الاقبال على أجواء شتوية خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية، مضيفة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة دي ام سي أنه يوجد انخفاض بدرجات الحرارة من أربع إلى ست درجات الأيام القادمة.
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