800 جنيهًا شهريًا.. ضوابط صرف حافز رياض الأطفال بالأزهر - مستند

/684598/800-جنيها-شهريا-ضوابط-صرف-حافز-رياض-الأطفال-بالأزهر---مستند

حصل "دوت الخليج" على ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي ومديري رياض الأطفال والتعليم الابتدائي حتى الصف الرابع، بواقع "800" جنيها شهريا، للفئات المستحقة.

دوت الخليج

وجاءت ضوابط الصرف كما يلي:

- تطبيق قواعد الاستحقاق الخاصة بالعام الدراسي 2020\2021.

- يتم صرف الحافز للمستحقين ابتداء من العام المالي 2021\2022.

- أداء المستحقين للنصاب القانوني للمعلم، وعدم ترك معلم بدون جدول.

ضوابط صرف حافز رياض الأطفال بالأزهر - مستند

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

صرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة

يأتي ذلك، بعدما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 450 جنيهًا لجميع العاملين، ووجه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم أو مع بدايته، أمس.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المكافأة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها ويبذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه ويبذلونه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة صيانة وفرشًا و نظافة للمساجد وحسن القيام على شئونها استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هــ