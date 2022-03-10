/684596/أستاذ-اقتصاد-سياسى-يشيد-بتوجه-الدولة-المصرية-للتعاون-مع- دول-شرق-اسيا

اشاد كريم العمدة، استاذ الاقتصاد السياسى، بتوجه الدولة المصرية والرئيس السيسى للتعاون مع دول شرق اسيا، مضيفا ان هذا اللقاء الذى أجرى اليوم بين الرئيس السيسى ورئيس طاجيكستان قد أسفر عن توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات فى عدة محاور.

دوت الخليج

أطر ومحاور التعاون بين الدولة المصرية وطاجيكستان

وأوضح كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان محاور التعاون التى تضمنها لقاء اليوم هى محاور هامة للغاية وجديدة لم تكن مطروحة على طاولة النقاشات بين الدولتين من قبل.

وأكد ان طاجيكستان هى دولة غنية بالموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية، مشيرا الى ان طاجيكستان هى من الدول المتضررة من التغييرات المناخية وهو من احدى القضايا المشتركة واطر التعاون بين مصر و طاجيكستان،خاصة ان الدولة المصرية سوف تستضيف مؤتمر قمة المناخ المذمع عقده فى نهاية هذا العام.

واضاف ان هذا اللقاء تتضمن ايضا محور اخر للتعاون وهو الخاص بالطاقة الجدية والمتجددة، مؤكدا ان الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة فى توليد الطاقة من الموارد المائية، وتم التوقيع اليوم من قبل الدولتين على برتوكول خاص بمجال الطاقة و الاستفادة من الموارد المائية فى هذا الملف.

وأوضح ان اطر التعاون بين الدولتين تضمنت ايضا ايضا فتح اسواق جديدة للسياحة وتعزيز السياحة الاسلامية الى مصر، والذى من الممكن ان تصبح مصدر جديد وهام فى قطاع السياحة المصرية

ولفت الى ان دولة طاجيكستان هى دولة لديها مناجم الألمنيوم ولكنها تصدر بمليار ونص فقط وتقوم بتصدير المواد الأولية فقط، وبالتالى تحتاج طاجيكستان الى مزيد من النهضة فى مجال الصناعة، وهو من أحد البروتوكولات التى تم التوقيع عليها اليوم من قبل البلدين.

دعوة رئيس طاجيكستان للرئيس السيسى

جدير بالذكر ان الرئيس السيسى كان قد استقبل رئيس طاجيكستان اليوم الخميس فى قصر الاتحادية من اجل تعزيز التعاون والعلاقات بين الدولتين، وقد اسفر هذا اللقاء عن توقيع على عدد من مذكرات التفاهم من قبل البلدين فى مجال الصناعة والاقتصاد والسياحة والثقافة والتعليم وقضايا المناخ.

ومن جانبه أعرب رئيس طاجيكستان عن سروره بتلك الزيارة وبما اسفرت من اطر جديدة للتعاون بين البلدين، وقام بتوجيه دعوة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة طاجيكستان فى الوقت المناسب له.