سفارة مصر فى كييف تناشد المواطنين فى أوكرانيا سرعة التواصل معها

ناشدت سفارة مصر بكييف اليوم الخميس، المواطنين المصريين، الذين مازالوا فى أوكرانيا سرعة التواصل معها، حتى وإن كان ليس لديهم رغبة فى مغادرة أوكرانيا، حتى يتسنى تسجيلهم ومتابعة أوضاعهم فى حالة استئناف الأعمال العسكرية. ودعت السفارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إلى إرسال البيانات (الاسم ورقم جواز السفر والتليفون والعنوان، وكذلك بيانات أسرة المواطن إذا وجدت مع صورة من جواز السفر على الـ"واتس آب " الأرقام التالية: " 00380932165877 - 00380732009984 - 00380632657845 ".

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