رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور إحدى الممرضات المصابة بالفيروس أثناء تأدية عملها

السبكي: مكافأة شهر للممرضة "جهاد سيد النوبي" تقديرًا لجهودها المتميزة في خدمة وعلاج مرضى كورونا

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة إحدى الممرضات والتي تُدعى "جهاد سيد النوبي"، بمستشفى الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا"، والمخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، والمحجوزة للعلاج بالمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تأدية عملها.

جاء ذلك خلال مروره المفاجئ على مستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فجر اليوم، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بكافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، على مدار ال 24 ساعة الماضية، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقرر الدكتور أحمد السبكي، صرف مكافأة شهر للممرضة "جهاد سيد النوبي" تقديرًا لجهودها المتميزة في خدمة وعلاج مرضى كورونا، موجهًا الشكر لكل الفرق الطبية وجيش مصر الأبيض حائط الصد الأول لفيروس كورونا، مؤكدًا دعم هيئة الرعاية الصحية لكل العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وخاصة بالمستشفيات المخصصة للعزل، مؤكدًا أنهم أبطال بما تحمله الكلمة من معنى.

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال المرور المفاجئ للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على مستشفى الأطفال التخصصي، فجر اليوم، قد أشاد المواطنون بالخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، حيث قرر أيضًا صرف مكافأة تشجيعية للدكتور أحمد فتحي، مدير المستشفى، وكذلك العاملين المتميزين بالمستشفى.