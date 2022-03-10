وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يتفقدا منظومة العمل بالمديرية .. ويستمعا لمطالب...

فى لفته طيبة من وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان قاما بتفقد منظومة العمل داخل مديرية القوى العاملة بديوان عام المحافظة ، وأستفسر الوزير والمحافظ داخل إدارات وأقسام المديرية عن أسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة ، مع تطبيق منظومة التحول الرقمى فى المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة فى الأداء ، كما إستمعا لمطالب العاملين والمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة التفقدية للمديرية ، وطالب وزير القوى العاملة بضرورة توصيف الإحتياجات للعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة ، مع تحديد مهام وتكليفات كل قسم حتى يتسنى تقديم الخدمات المختلفة بالشكل المطلوب ، كما حرص محمد سعفان وأشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمديرية لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم الوظيفية على أكمل وجه .

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