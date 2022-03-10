عاجل- الشتاء يعود غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

وادى النطرون 16 10

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 17 11

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 19 13

كاترين 08 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بنى سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 12

الوادى الجديد 23 13

الشلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 15