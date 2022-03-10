التضامن: 600 مليون جنيه لتأهيل 3 آلاف منزل فى قرى «حياة كريمة» بقنا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إنه تم اعتماد مبلغ 600 مليون جنيه لتأهيل وإعمار 3 آلاف منزل فى قرى حياة كريمة ضمن مبادرة "سكن كريم" منها ألفين منزل بمحافظة قنا.





جاء ذلك خلال الملتقى الثانى عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور أشرف الداودى محافظ قنا، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن أن الملتقى يهدف إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى بكل أقاليم مصر، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وانتاجية. ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدنى لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدنى المصرى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر.

كما يناقش الملتقى فى دورته هذا العام على مدار ثلاث أيام عددا من المسارات المهمة التى تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموى لها، إذ سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.

وأعرب محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى كلمته عن تقديره للهيئات المشاركة فى تنظيم المنتدى، واختيارها لموضوعه وهو "التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة" وتركيزها فى النسخة الحالية للمنتدى على قضايا التغير المناخى والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجى نحو تبنى اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهى الأجندة التى يتكاتف فى تنفيذها كافة اطراف العمل التنموى فى الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدنى.

وأضاف شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارا تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية فى هذا الاتجاه، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى "توطين" الاسترتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الإدارات المحلية فى المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.

وأكد الوزير تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التى سيتم إطلاقها فى إطار الملتقى، إذ تلعب هذه المبادرات التى يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا فى تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التى نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.

كما أكد محافظ قنا أن ملتقى اليوم هو ترجمة حقيقية وتجسيدا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى، فهذا الملتقى يمثل شراكة فعالة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى نحو تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، التى تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف الداودى أن متطلبات المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وعقد المزيد من الشراكات وسد الفجوات التمويلية والتنموية بين جميع الأقاليم، لأن ذلك هو أساس تحقيق التنمية والأهداف المرجوة، ويجب علينا أن ننتهز هذا الملتقى كفرصة لتعزيز القدرات وتطوير المؤسسات بهدف تحسين الممارسات وتسريع التحول نحو معايير الاستدامة، فضلا عن دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

فيما أكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ان هذة الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى وعملى يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة فى مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية واهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الاثر الواضح،علاوة على تقديم محتوى علمى محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة إذ يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لاعداد وكتابة تقارير الاستدامة، اضافة الى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة).