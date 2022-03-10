عاجل- تفاصيل جلسة مباحثات السيسى ورئيس طاجيكستان (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الطاجيكى إلى مصر، مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس الطاجيكى عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، والتى تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً فى مجالات التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، كما توافق الرئيسان بشأن أهمية استثمار الإمكانات التى تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينهما.

كما تم التباحث بخصوص التعاون فى مجال برامج التدريب والدعم الفنى التى تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية، فضلاً عن استقبال الدارسين من طاجيكستان فى الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

كما تناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، خاصةً فى أوكرانيا وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجال الأمنى والاستخبارى وتبادل المعلومات والخبرات، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فى التصدى لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية، كما ثمن الرئيس الطاجيكى فى هذا الصدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة فى نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى الحنيف.

وفى ختام المباحثات، وجه الرئيس الطاجيكى الدعوة للرئيس للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به الرئيس، على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية فى البلدين.

وقد شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالى، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم "كاتلون" بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.