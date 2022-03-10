وزير ماليزى: نخطط لتحقيق أكبر نتائج إيجابية على مستوى العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - التقى السفير رجائى نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، Mohamed Azmin Ali وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول سُبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلديّن.





هذا، وتطرق السفير المصرى إلى المؤشرات الإيجابية فى مجال التعاون التجارى بين البلديّن والمتعلقة بزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا، مشيرا إلى قوة الدفع التى اكتسبتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتصال الذى تم فى شهر يونيو الماضى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الماليزى السابق والذى تلته زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الصناعات الزراعية الماليزييّن إلى مصر.

كما أضاف السفير أنه عُقِد مؤخرًا اجتماعًا مع وزيرة الصناعات الزراعية الماليزية والذى تم خلاله الاتفاق على قيام الوزيرة الماليزية بزيارة مصر؛ لبحث تفعيل مقترح التعاون لتكرير زيت النخيل فى مصر وتصديره إلى دول الجوار.

ومن جانبه، أعرب الوزير الماليزى عن تطلعه إلى زيارة مصر فى أقرب وقت والالتقاء بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه يخطط لزيارة مصر منذ فترة ويرغب فى تحقيق أكبر نتائج إيجابية ممكنة على مستوى العلاقات الثنائية من هذه الزيارة.