/684593/بـ-3-إطلالات-جذابة-هبة-عبد-الغني-تبهر-الجمهور-في-مهرجان-الأقصر

حضرت الفنانة هبة عبدالغني في الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر الذي تقام فعالياته حاليًا داخل محافظة الأقصر نفسها، وقد ظهرت خلال المهرجان بأكثر من إطلالة متنوعة، والتي كان منها إطلالة وسط المعابد الأثرية.

دوت الخليج يرصد لكم الـ 3 إطلالات المتنوعة للفنانة هبة عبد الغني وذلك خلال السطور القادمة.

الإطلالة الأولى لـ هبة عبد الغني

حضرت هبة بالإطلالو الأولى حفل الإفتتاح حيث كانت علي السجادة الحمراء في حفل الإفتتاح والتي صورتها نورا يوسف.

وشارك في الإطلالة الاستايليست خلود حلمي بينما تم اختيار الفستان باللون الاخضر لمني جوده، وكانت مجوهرات جلامور والحذاء بيكسي وتصفيف الشعر تابع لصالون محمد الصغير.

الإطلالة الثانية لـ هبة عبد الغني

وظهرت الفنانة هبة عبدالغني بإطلالة ثانية نهارية مختلفة عن الأولى تماما وذلك أثناء مناقشة كتاب "حسين فهمي.. سيرة السينما المصرية في نصف قرن" والذي قام بإعداده الناقد أحمد شوقي والتي أُقيمت في طريق الكباش حيث قام بتصويرها أحد أبناء محافظة الأقصر.

وهو المصور سامو والذي يُعرف بكونه أحد المصورين البارزين في المحافظة ليقوم بتصويرها وسط المعابد والآثار بينما شارك في الإطلالة أيضًا الاستايليست خلود حلمي وجامبسوت وكيمونو نساء وحزام ومجوهرات سامي امين وتصفيف شعر تابع لصالون محمد الصغير وماكياج مورا.

الإطلالة الثالة لـ هبة عبد الغني

أما بالنسبة لـ الإ طلالة الثالثة لها فكانت علي يد أغلب فريق عمل الفستان الأول أضيف لها مجوهرات جويل دار.

حيث ظهرت هبة بشكل متجدد ومختلف وارتدت فيها فستان باللون الأسود في حفل العرض الاول لفيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي احمد علي وذلك في قصر ثقافة الأقصر.

هبة عبد الغني في مهرجان الأقصر

وقد جاء ذلك عقب مشاركة الفنانة هبة عبدالغني في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر من خلال بعض الفعاليات أبرزها مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" والندوات المتنوعة منها ندوة الفنانة الراحلة هدي سلطان إضافة إلي زيارتها لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

وقد رجعت هبة عبدالغني من مهرجان الأقصر لتستأنف تصوير بعض أعمالها الفنية المختلفة والتي تظهر بها في شهر رمضان المقبل والتي منها مسلسل "جزيرة غمام" بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد امين وآخرون، إضافة إلي مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "سوتس بالعربي" والذي يعرض حصريًا علي شاشة قناة CBC.