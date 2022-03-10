/684588/بروتوكول-تعاون-بين-التضامن-وصناع-الخير-لدعم-مبادرة--قدم-صحيح

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية في دعم مبادرة «قدم صحيح» لتقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري، وذلك ضمن فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثانى عشر

دوت الخليج

مبادرة "قدم صحيح" تم اطلاقها ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة و تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء واساتذة الاوعية الدموية فى كليات الطب بالجامعات المصرية فى 30 جامعة مختلفة .

تشغيل 20 غرفة للمبادرة ب20 مستشفى جامعى

المبادرة نجحت حتى الان فى تشغيل 20 غرفة للمبادرة ب20 مستشفى جامعى تم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج والغيار بالمجان تماما لعدد 3الاف مريض قدم سكرى فى المحافظات المختلفة وتنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالتواصل المباشر استهدفت الملايين من المواطنين كما نجحت فى تفعيل غرف والبدء التجريبي فى تشغيلها لخدمة المرضى بمستشفيات الدمرداش و سيد جلال والزهراء الجامعي و بني سويف و المنيا وجامعة الازهر بأسيوط و أسوان و بنها وطنطا وكفر الشيخ والمنوفية و قناة السويس الجامعي بالإسماعيلية و القصر العيني و-سوهاج وقنا والازهر بدمياط بتكلفة اجمالية تجاوزت 6 مليون جنيه وجارى التنسيق ومعاينة و تجهيز غرف بمستشفيات الإسكندرية الجامعي والمنصورة الجامعي و حلوان الجامعي والزقازيق الجامعي

نحو 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السكر

يذكر أن مصر بها نحو 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السكر، ومُعرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مُضاعفات القدم السُكري، وان المبادرة تعمل على توفير احدث بروتكولات العلاج فى العالم والتى تعتمد على تقنية الفضة الرباعية والتى اثبت كفاءه عالمية كبيرة فى تعزيز الحماية من بتر القدم السُكري وان المبادرة تعمل على توفير هذا العلاج بالمجان لغيرالقادرين فضلا عن توفير الغيارات اللازمة وتستهدف الوصول بعدد الغرف ل30 غرفة خلال هذا العام فى 30 جامعة مختلفة بانحاء الجمهورية بما يمكن من تقديم خدمات العلاج والتوعية لعدد اكبر من المرضى سنويا.