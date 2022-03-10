النائب أحمد البنا لـ دوت الخليج : زيارة رئيس طاجيكستان لمصرتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

/684587/النائب-أحمد-البنا-لـ-تحيا-مصر--زيارة-رئيس-طاجيكستان-لمصرتعكس-عمق-العلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين

علق النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، علي زيارة رئيس دولة طاجيكستان لمصر، قائلا: ما تقوم به الدولة المصرية حاليا هو تقوية سبل الدعم بينها وبين الدول الأخري في مختلف المجالات.

دوت الخليج

وأضاف البنا، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما جاءت بهدف بحث سبل الدعم بين الدولتين ولاسيما في التجارة والصناعة، وكذلك الصحة والزراعة ، وغيرها من مجالات تكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز الطبيعي، لافتا أن طاجيكستان تحتاج دعم في مجال الطاقة الكهرومائية، فضلا عن قطاعات البنوك والضرائب.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن زيارة رئيس طاجيكستان لمصر ستساهم في تقوية المجال السياحي وبالتالي توفير وخلق العديد من فرص العمل؛ الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي لمصر.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس طاجيكستان

هذا واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي، برئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، أن الزيارة تأتي تزامنا على مرور 30 عام مع اعتراف مصر بطاجيكستان كدولة مستقلة، معربا عن اعتزاز مصر بعمق العلاقات بين البلدين والتي شهدت تعاون مثمر بما يتناسب مع إمكانيات البلدين.

الرئيس السيسي أوضح، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الامني ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الري والطاقة الكهربائية والسياحة والصناعة والدواء. وأشار إلي أن المباحثات مع رئيس طاجيكستان تناولت القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك ، كما تم الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قمة المناخ التي تقوم مصر باستضافتها في نوفمبر القادم.