/684586/إزالة-80-حالة-إشغال-طريق-والتحفظ-على-250كجم-أرز-ببني-سويف

طالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وكذلك سرعة تجهيز الأراضي والاستعدادات الميدانية للمرحلة القادمة من حياة كريمة وتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي في المهد لكافة صور التعديات على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، وقد أسفرت عن رفع وإزالة 80 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، تنوعت بين باعة جائلين وإشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي إطار خطة تنمية متكاملة يتم الإعداد لها بجميع قرى مركز الواسطى من خلال المرحلة المقبلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمت المعاينة والرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة المقترحة لإنشاء بعض المشروعات بقرية أبو صير الملق، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية تحت إشراف اشرف سعيد نائب رئيس المدينة وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك دولة والمساحة ورئيس القرية.

حالات شروع في بناء مخالف بالتعدي على الاراضي الزراعية

كما تم إزالة عدة حالات شروع في بناء مخالف بالتعدي على الاراضي الزراعية بقرى صفط الشرقية وصفط الغربية وإفوة وذلك بالتنسيق بين الإدارة الزراعية، حيث تم التحفظ على مواد البناء (بلوك أبيض) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة؛ نفاذا للقانون، وحفاظاً على الرقعة الزراعية.

بينما تم التحفظ على 250 كجم أرز وضبط مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص ومخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة تموين الواسطى على المحال التجارية بدائرة المركز.

كما تم تنفيذ حملة على المخابز البلدية بقريتي أبو صير الملق وميدوم تحت إشراف الوحدة المحلية؛ لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين تصرف في 10 شيكارة دقيق مدعم ونقص وزن في رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.