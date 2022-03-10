مارفل بنكهة مصرية.. تفاصيل انضمام هشام نزيه ثالث مصري بمسلسل Moon Knight

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انضم الموسيقار المصري هشام نزيه مؤخرًا لفريق عمل مسلسل مارفل الجديد الذي يحمل اسم "Moon Knight" وبذلك يكون ثالث مصري ينضم للعمل العالمي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة هشام نزيه بأحد أعمال مارفل

مشاركة هشام نزيه في مسلسل مارفل الجديد

يشارك الموسيقار هشام نزيه، في تأليف الموسيقى التصويرية الأصلية لمسلسل Moon Knight، المقرر عرضه عبر منصة ديزني بلس الرقمية وذلك يوم 30 مارس الجاري.

وأعلن الموسيقار هشام نزيه بمشاركته بموسيقاه التصويرية في جزء كبير من العرض الدرامي لمارفل ولكن لم يتم الكشف إذا كان سيضع الموسيقى التصويرية لكل الحلقات أم بعضها.

ويأتي ذلك العمل بعدما قدم هشام نزيه على مدار مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية الشهيرة لعدة أفلام ومناسبات مثل فيلم إبراهيم الأبيض، وفيلم الفيل الأزرق وتيتو.

تفاصيل مسلسل مارفل الجديد

ومن جانبها شركة مارفل العالمية طرحت مؤخرًا البوستر الجديد لمسلسلها المنتظر Moon Knight الذي يشهد مشاركة مصرية كبيرة حيث يخرجه محمد دياب، وينضم له المونتير أحمد حافظ، كما نشرت الصفحة الرسمية لمارفل بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور جديدة من كواليس مسلسل فارس القمر المنتظر عرضه خلال أيام قليلة.

وحقق أول برومو دعائي خاص بالعمل، أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان يحمل مقتطفات من مسلسل Moon Knight وظهر به أوسكار إسحق يتعرض لحالة من الضياع وعدم إدراك للواقع.

مشاركة محمد دياب في مسلسل مارفل الجديد

وفيما يخص مشاركة المخرج محمد دياب في العمل، قال خلال تصريحات سابقة له إنه حصل على مهمة إخراج مسلسل Moon Knight بعد عرض تقديمي مكون من 200 صفحة عرضه على رئيس الشركة كيفن فيجي، واتفق على إخراج 4 حلقات من المسلسل بجانب مشاركته كمنتج تنفيذي.

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وأضاف في لقاء له مع مجلة أجنبية أنه تشارك مع زوجته سارة جوهر، في صياغة العرض التقديمي الذي أثار إعجاب رئيس شركة مارفل، كما انتهى من بعض مشاهد المسلسل في بودابست، وأتلانتا، وأوضح المخرج المصري للعمل أن مشاركته بمثابة الجائزة الكبرى التي فاز بها لتحقيق أحلامه.