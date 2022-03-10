/684583/فوله-واتقسمت-نصين-موديل-ألمانية-تتحول-إلى-يسرا-بالمكياج-فيديو

أثيرت حالة من الجدل حول النجمة يسرا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور أول شبيهه لها في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو الموديل الألمانية التي تحولت لـ يسرا بلمسات المكياج وذلك خلال السطور القادمة.

الشبيهه الأولى لـ يسرا

تداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو لموديل ألمانية تحولت إلى الفنانة يسرا بعد وضع خبيرة تجميل أو «Makeup artist» لها مساحيق التجميل التي حولتها إلى نسخة طبق الأصل من يسرا.

وتفاجئ رواد التواصل الإجتماعي من الشبه الكبير الذي يجمع بينهم، واتفق الجميع على أنها تشبها بدرجة كبيرة، وأنه لا مجال للشك في ذلك، وطلب البعض أن تعمل الموديل الألمانية دوبليرة الفنانة يسرا.

مسلسل أحلام سعيدة لـ يسرا

روجت الفنانة المتألقة يسرا لـ مسلسل «أحلام سعيدة» التي من المقرر أن تشارك في السباق الرمضاني هذا العام، إذ نشرت البوستر الرسمي لها ولمجموعة من أبطال العمل منهم غادة عادل وشيماء سيف، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022 على شاهد.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويُعد مسلسل أحلام سعيدة من تاليف الكاتب هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة الفنانين يسرا و غادة عادل، ومى كساب،ونور محمود، ونبيل نور الدين.

يسرا في مسلسل البحث عن علا

على الصعيد الآخر، ظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل.