/684589/رئيس-طاجيكستان زيادة-التعاون-مع-مصر-في-مجال-الصناعة-والاستثمار والزاعة-والصحة-والطاقة

تقدم رئيس طاجيكستان إمام على رحمن بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته بزيارة مصر، موضحا ان الزيارة شهدت إجراء محادثات موسعة مع الرئيس وتم توقيع مذكرات تعاون بين البلدين بهدف تعزيز الإطار القانونى للعلاقات الثنائية.

دوت الخليج

رئيس طاجيكستان: زيادة التعاون مع مصر في مجال الصناعة والاستثمار والزاعة والصحة والطاقة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل مضيف التاكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف،كما تبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية وسبل إنهاء النزاعات بأقرب وقت ممكن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ كانت محل اهتمام خاص للجانبين

وأضاف الرئيس الطاجيكي أن القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ كانت محل اهتمام خاص للجانبين، وفى هذا الإطار تم تسليط الضوء على مشكلة الذوبان السريع للأنهار الجانبية في طاجيكستان.

وتابع الرئيس الطاجيكي:” أكدنا على ان التعاون البناء بين البدين والذي سيخدم المصالح بعيدة المدى بين البلدين، وتوفير الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في كثير من المجالات، كما اكدنا على اهمية العلاقات البرلمانية في تطوير الدور الثنائي الشامل وتطوير مجموعات الصداقة البرلمانية في هذه العملية.

الاشادة بالدور البناء للجنة الحكومية المشتركة لمتابعة القضايا

واستطرد إمام على رحمن :” أكدنا على أهمية زيادة التعاون في الصناعة والاستمار والرزاعة والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والتعدين والصحة، وتمت الاشادة بالدور البناء للجنة الحكومية المشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بتوزيع التعاون الثنائي وتحديد مجالات جديدة.