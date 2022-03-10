/684585/الحكومة-وقف-تصدير-الدقيق-والمكرونة-الفول-المدشوش-والحصى-3-أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

دوت الخليج

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا أمس مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

تخفيض السلع استعدادا لرمضان

وزير الزراعة اكد انه لا يوجد عجز في اي سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الاساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالاسواق كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة .

وأضاف القصير أن ذلك يأتي بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الاقبال على السلع والمواد الغذائية استعدادا للشهر الكريم.

واشار الوزير الى انه تم التنسيق مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع في انشاء منافذ وشوادر للبيع، بالمحافظات يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائ