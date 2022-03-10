/684581/الرئيس-السيسي--تعزيز-التعاون-في-المجال-الأمني-وومكافحة-الإرهاب-مع-جمهورية-طاجيكستان

رحب الرئيس السيسي بزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان لمصر ،موضحا ان الزيارة تأتي في اطار الحرص على التشاور وتبادل الررى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب البلدين.

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وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكى، أن الزيارة تأتي تزامنا على مرور 30 عام مع اعتراف مصر بطاجيكستان كدولة مستقلة، معربا عن اعتزاز مصر بعمق العلاقات بين البلدين والتي شهدت تعاون مثمر بما يتناسب مع امكانيات البلدين.

الرئيس السيسي : تعزيز التعاون في المجال الأمني وومكافحة الإرهاب مع جمهورية طاجيكستان

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الامني ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الري والطاقة الكهربائية والسياحة والصناعة والدواء.

ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيس طاجيكستان تناولت القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك ، كما تم الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قمة المناخ التي تقوم مصر باستضافتها في نوفمبر القادم.