/684580/الباحثة-أسماء-أبو-اليزيد-تناقش-رسالة-ماجستير-الحكم-المحلي-في-غانا-منذ-عام-1992

دوت الخليج

حيث اهتمت الباحثة في الرسالة بتحليل مدي إسهام نظام الحكم المحلي في إحداث عملية التنمية التي تطلع لها المجتمع الغاني، وعليه تمثلت أهمية الرسالة في: أهمية نظرية: متمثلة في ندرة الدراسات الأكاديمية التي تناولت عمليات الحكم المحلي والإصلاحات الهيكلية في نظام الحكم في الدولة محل الدراسة. أما الأهمية عملية: تتلخص في محاولة الدراسة تتبع تجربة غانا في الحكم المحلي وتحليل مدي تطور الحكم المحلي ليصل إلى مرحلة تحقيق الأهداف المنشودة.

الباحثة اسماء أبو اليزيد تناقش رسالة ماجستير الحكم المحلي في غانا منذ عام 1992

وتم تقسيم الرسالة إلى ثلاث فصول أساسية ومبحث تمهيدي ومبحث ختامي، بالنسبة للثلاث فصول الأساسية فقد تناول الفصل الأول من الدراسة تقديم لطبيعة نظام الحكم في غانا من حيث الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما بالنسبة للفصل الثاني تناول القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للحكم المحلي في الدولة محل الدراسة. وجاء الفصل الثالث من الدراسة ليحلل أداء وممارسات الحكم المحلي في غانا.

اما بالنسبة للمبحث الختامي والأخير من الدراسة فتطرقت فيه الباحثة إلى تقييم أداء الحكم المحلي واحتمالات مستقبلية، كما توصلت فيه الباحثة إلى عدد من النتائج، ومن أبرزها: مواجهة الحكم المحلي في غانا لعدد من التحديات منها تحديات اقتصادية متمثلة في سيطرة المركزية على الجانب المالي في الدولة وعدم حصول الحكومة المحلية على تمويل كافي للمشروعات والمهام التي يجب عليها القيام بها وفقا للدستور والقانون المنظم لعملها، فضلا عن ضعف الإطار الدستوري والقانوني للحكم المحلي في غانا وذلك على الرغم من أن دستور غانا عام 1992 نص على أهمية الحكم المحلي في الدولة وضرورة الاهتمام به إلا إنه لم يتطرق أو ينص صراحة على الألية التي يمكن من خلالها ضمان تحقيق ما نص عليه. ومساهمة الحكم المحلي مقتصره بشكل مؤسف وضعيفة في عدد من المجالات منها المشاركة والمساءلة والتمويل بالمقارنة مع نظم الحكم المحلي في العالم الغربي، وهذا يرجع بطبيعة الحال للمركزية التي تعاني منها غانا. كما توصلت الدراسة إلى أنه وقعت خطط الحكم المحلية في غانا واستراتيجيتها في خطأ يقع فيه أغلب النماذج المحلية في القارة الأفريقية، وهي أن العديد من أنشطة الحكم المحلي كانت أقل استهدافًا لتلبية احتياجات السكان في الأقاليم، بالإضافة إلى أن قرارات الحكومة المحلية ومناقشتها لتلك القرارات يغلب عليها طابع التسيس مما يؤثر على القرارات المتعلقة بنوع النشاط الاقتصادي المحلي الذي يتعين القيام به.

كما أنه يغلب على الانتخابات المحلية في غانا طابع فقدان الاهتمام بها من قبل الناخبين والقيادات المسئولة وعدم دعم وتشجيع العملية الانتخابية المحلية، وهذا إن دل على شيء فيدل على فقدان الوعي بالحكم المحلي وعدم إدراك الشعب به.

وختاما، في إطار ما توصلت إليه الباحثة خلال اعداد هذا الدراسة توصي بعدد من التوصيات من أبرزها: 1. فيما يتعلق بعدم الوعي بالحكم المحلي في البلاد كما ظهر في ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية التي تطرقت لها الباحثة في الدراسة، فتوصي الباحثة بضرورة تكثيف ورش العمل والدورات التوعوية للشعب الغاني لتعريفهم بأهمية الحكم المحلي ودوره في النهوض بمستويات التنمية في البلاد. 2. ضرورة التركيز في الدراسات المستقبلية على توضيح او تناول تأثير الحكم المحلي على التنمية وكذلك أوضاع الأقليات من اهتمامات الحكم المحلي في الدولة. 3. توصي الباحثة بضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية إظهار الجانب العملي للحكم المحلي بدلا من تركيز جميع الدراسات على الجانب النظري والهيكلي للحكم في جميع البلدان.