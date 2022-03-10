رئيس طاجيكستان: زيادة التعاون مع مصر فى عدة مجالات وأدعو الرئيس السيسى لزيارتنا

قدم رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوتة لزيارة رسمية مصر، مضيفا: "أجرينا اليوم محادثات وتوصلنا إلى اتفاقات مهمة تعزز الإطار القانونى بين البلدين، كما اتفقنا على زيادة التعاون مع مصر في عدة مجالات منها الصناعة والصحة".

وأضاف رئيس طاجيكستان خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، خلال جلسة المباحثات تطرقنا إلى القضايا المهمة، وأكدنا أن التعاون بين الطرفين سيخدم مصالح البلدين، والاتفاقيات التي تم التوصل بين البلدين تعزز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية زيادة توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والأنشطة الاقتصادية الحرة.

وتابع: هناك تعاون اقتصادى وتقنى بين البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة عقد الاجتماعات بين مسؤولي البلدين بشكل متكرر.

وأعلن رحمان ، إنشاء مجلس عمل بين البلدين، سيعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.، وكشف رئيس طاجسكتان، عن الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين في مجال الأدوية.

وأكد "رحمان" أنه تم التأكد على التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، موجها الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة طاجيكستان.